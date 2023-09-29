دجلة يبتلع طفلين في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بغرق طفلين في نهر دجلة شمال غربي محافظة صلاح الدين.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "طفلين يبلغان من العمر 12 و10 سنوات، قضيا غرقاً في نهر دجلة خلال محاولتهما السباحة في ناحية (الحجاج) التابعة لقضاء بيجي شمال غربي صلاح الدين".

وأضاف المصدر، أن "الشرطة النهرية والأهالي انتشلوا جثتي الطفلين، فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقاً بالحادث".

وتشهد محافظات عراقية عدة، حوادث غرق شبه يومية بسبب اللجوء إلى السباحة في الأنهر والجداول، جراء ارتفاع درجات الحرارة.