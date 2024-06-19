دجلة يبتلع طفلاً وفتى شمال بيجي

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الشرطة النهرية في محافظة صلاح الدين، يوم الأربعاء، بتسجيل حالتي غرق لطفل وفتى أثناء السباحة في نهر دجلة شمال قضاء بيجي.

وذكر المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز أن "الشرطة النهرية سجلت حالة غرق لطفل يبلغ من العمر سبع سنوات أثناء قيامه بالسباحة في نهر دجلة في قرية المسحك شمال قضاء بيجي، حيث توجه للسباحة دون علم ذويه"، مبينا أن "فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال الجثة ونقلها إلى الطب العدلي لتسليمها إلى ذويها".

وأضاف المصدر أن "حالة غرق ثانية سجلت لفتى يبلغ من العمر 13 سنة من ناحية الزوية، وكان مكان الغرق في شاطئ قرية المسحك شمال بيجي. وقد جرفت المياه الجثة ولم تتمكن فرق الإنقاذ حتى الآن من انتشالها، وهي تعمل على العثور عليها".