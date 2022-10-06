دجلة يبتلع شابا والشرطة النهرية تنقذ زميله في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، الخميس، بغرق شاب وإنقاذ اخر في أطراف قضاء سامراء جنوب شرق تكريت.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، أن شابين غرقا في نهر دجلة في منطقة (المقالع) في أطراف قضاء سامراء جنوب شرق تكريت، مشيرا إلى أن الشرطة النهرية تمكنت من إنقاذ أحد الشابين وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة فيما توفي الشاب الآخر وتم انتشال جثته ونقلها إلى الطب العدلي.

وأكد المصدر أن منطقة المقالع والتي يمر فيها نهر دجلة ابتلعت الكثير من المدنيين لجهلهم خطورة السباحة في تلك المنطقة.

وبسبب انعدام المسابح النموذجية في أغلب المحافظات يضطر الصبية والشباب إلى ممارسة هواية السباحة في الصيف عند الانهر .