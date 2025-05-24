دجلة يبتلع شاباً في سامراء والشرطة تصدر تحذيراً

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، اليوم السبت، بغرق شاب في منطقة الشركة بمدينة سامراء، أثناء ممارسته السباحة في نهر دجلة، وذلك في ظل الارتفاع المتواصل في درجات الحرارة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الشاب كان يسبح برفقة أصدقائه في منطقة غير مخصصة للسباحة، حين جرفته المياه، ما أدى إلى غرقه رغم محاولات إنقاذه"، مشيراً إلى أن "فرق الإنقاذ تعمل على انتشال الجثة من النهر".

وفي أعقاب الحادث، أصدرت قيادة شرطة محافظة صلاح الدين بياناً حذرت فيه المواطنين، ولا سيما فئة الشباب والمراهقين، من مخاطر السباحة في الأماكن غير المؤهلة والتي تفتقر إلى شروط السلامة الضرورية.

وأكدت قيادة الشرطة على "خطورة السباحة في البرك والمستنقعات والأنهار غير الخاضعة للرقابة، والتي لا تتوفر فيها فرق إنقاذ أو إشارات تحذير"، داعية المواطنين وأولياء الأمور إلى "الالتزام بتعليمات السلامة العامة والتوعية بخطورة هذه السلوكيات حفاظاً على الأرواح وتجنباً للحوادث المؤلمة".

وشددت على "جاهزية فرق الإنقاذ من شرطة النجدة النهرية للتعامل مع أي طارئ، مع التأكيد على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالات خطرة عبر خط الطوارئ الموحد (911) التابع لوزارة الداخلية".

وتسجل محافظة صلاح الدين، ومناطق أخرى من العراق، سنوياً عدداً من حالات الغرق مع دخول موسم الصيف، في ظل غياب أماكن مخصصة وآمنة للسباحة.