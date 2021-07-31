دجلة يبتلع سباحاً وسط بغداد وتحقيقات في "ضربة بالرأس"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بأن سباحاً قضى غرقاً في مياه نهر دجلة وسط العاصمة العراقية بغداد، في وقت اشار اتحاد السابحة العراقي إلى فتح تحقيق بالحادث.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "السباح العراقي محمود العبيدي توفي، اليوم، غرقاً اثناء السباحة في شاطئ الاعظمية بنهر لدجلة وسط بغداد"، مبيناً أن "الدوريات المرابطة في منطقة الحادث تمكنت من انتشال الجثة ".

وأوضح المصدر، أن "التحقيقات الاولية أظهرت أن السباح العبيدي لم يتمكن من السيطرة على المياه الجارية بعد أن علقت قدميه بنبات القصب المنتشر في الشاطئ".

بدوره قال امين سر اتحاد السباحة العراقي هشام الخزرجي، لوكالة شفق نيوز، إن "اسباب غرق السباح الدولي مازالت مجهولة"، موضحاً أن "تحقيقاً يجري حالياً بالحادث".

وأشار إلى أن هناك حديثاً عن تعرض الشباح العبيدي إلى ضربة بالرأس ليجدوه غريقاً، مبيناً أن التحقيقات الجارية حالياً هي للتأكد إن كان قد تعضر لاعتداء متعمد أم ان الضربة حدثت بعد غرقه.

وبين أن السباح الفقيد منو تولد 1999 لعب في نادي الاعظمية وانتقل إلى الشرطة ويسبح بفعاليتي الحرة والفراشة.