"دجلة والأهالي وليالي رمضان الأخيرة" ينعشون "كورنيش الكريمات" بعد عقد من الاندثار (صور)

شفق نيوز/ بعد عقد من الاندثار، عاد كورنيش الكريمات، وسط بغداد، الى الحياة بعد أن أعادته ليالي رمضان الأخيرة ورغبة الأهالي بالسهر على ضفاف دجلة الى الانتعاش مجدداً، لتكون العلاقة "منفعة متبادلة" بين الأهالي والكورنيش والنهر.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز حياة الناس بعد الإفطار في منطقة كورنيش الكريمات (الشواكة)، وسط بغداد وحركة الشوارع والمقاهي الشعبية التي يلجأ اليها الشباب وكبار السن لشرب بعض المشروبات الساخنة وممارسة الألعاب الشعبية وأبرزها "الطاولي والدومنة".

ومع اندثاره عقدا من الزمن يعود كورنيش الكريمات على نهر دجلة ليتنفس مرة أخرى بروح جديدة ورغبة كبيرة من المواطنين بالتجوال فيه وقضاء أوقات ما بعد الإفطار وليالي رمضان الأخيرة برفقة النهر.