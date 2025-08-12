دجلة والفرات في "الحلقة الأخيرة" ومياه الإسالة قد لا تصل بغداد مستقبلاً

شفق نيوز- بغداد

أكدت عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية ابتسام الهلالي، يوم الثلاثاء، أن نهري دجلة والفرات في المرحلة الأخيرة للجفاف، محذرة من مشكلات مستقبلية في مياه الإسالة ببغداد والمحافظات.

وقالت الهلالي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك انخفاضاً كبيراً في الايرادات المائية لنهري دجلة والفرات، نتيجة قلة الاطلاقات من دول المنبع تركيا وسوريا وإيران، بالإضافة إلى قلة الأمطار مما تسبب ذلك في انخفاض منسوب مياه الأنهر وانحسارها بسبب الجفاف".

وبينت أن "الانخفاض الحالي للمياه يشكل خطراً على العراق، وإن نهري دجلة والفرات في المرحلة الأخيرة للجفاف، حيث تجاوزت نسبة الانخفاض 70٪‎ مقارنة بالعام الماضي".

وأضافت أن "الحكومة العراقية إذا لم تصل إلى حلول جذرية مع دول المنبع وخصوصا تركيا، فإن ذلك يشكل خطراً على مياه الإسالة في بغداد والمحافظات الأخرى، ويؤدي إلى توقفها ودخول بأزمة جفاف حقيقية".

ويعاني العراق منذ سنوات من تراجع حاد في مناسيب المياه بسبب انخفاض الإطلاقات من دول المنبع، وعلى رأسها تركيا، التي تتحكم بجريان نهري دجلة والفرات عبر مشاريع وسدود ضخمة.

ورغم ذلك، أقدمت أنقرة مؤخرًا على زيادة الإطلاقات المائية باتجاه العراق، في استجابة جزئية للمطالبات الرسمية، وسط استمرار الدعوات العراقية لتثبيت حصة عادلة وثابتة تضمن الأمن المائي للبلاد.

وقد ضربت ازمة جفاف محافظات الجنوب، وخاصة ذي قار وميسان، وتسببت بهجرة كبيرة وانقطاع المياه في الأقضية والنواحي، فضلا عن الاهوار، التي لم تصلها المياه بشكل تام، كما أكد محافظ ميسان، في وقت سابق من يوم أمس الاثنين، لوكالة شفق نيوز.