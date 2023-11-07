دجلة لم يعد أزرقاً.. البيئة تستعين بـ"سندباد وعلاء الدين" لتحديد أسباب ملوثات المياه والجهات "المقصرة" (فيديو)

شفق نيوز/ تعد مسألة تلوث المياه، وتحديداً نهري دجلة والفرات، من أبرز الملفات التي ترتبط بشكل مباشر بحياة الناس، فيما تحاول الجهات المعنية ومنها وزارة البيئة توضيح أسباب ومخاطر ونتائج هذا التلوث المشترك بين الجهات الحكومية والمواطنين.

ويتمثل تلوث المياه بدخول مواد ضارة بشكل مباشر أو غير مباشر اليها ما يغير من خصائص المياه الكيمياوية أو البيولوجية أو الفيزيائية، وأبرز مسببات ذلك بحسب أحد المصادر التوعوية المرفقة ادناه من وزارة البيئة هو إلقاء نفايات المصانع التي تحتوي على ملوثات ضارة ومياه الصرف الصحي وغيرها من الأسباب.

كما استعانت وزارة البيئة بشخصيتي الرسوم المتحركة سندباد وعلاء الدين لتوضيح مدى مضار تلوث مياه نهري دجلة والفرات عبر الأنشطة الصناعية المختلفة، فيما دعت الجهات المعنية الى مراعاة هذه المسألة لمنع المزيد من تلوث المياه في هذين النهرين، حمّلت بعض المواطنين المخالفين مسؤولية رمي الحيوانات النافقة والانقاض في الأنهر.

ومن أبرز الأسباب الملوثة للمياه في نهري دجلة والفرات هي أقفاص الأسماك التي يزيد عددها "عن المعقول" بحسب أحد الفيديوهات التوعوية لوزارة البيئة المرفقة أدناه.

وأكد وزارة البيئة، إشراك وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في التوعية بخطر التلوث المائي الذي يطال النهرين.