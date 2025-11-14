"دجاجة" تسبب بحادث سير في كركوك

شفق نيوز– كركوك

شهدت قرية المنصورية في قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك، يوم الجمعة، حادث سير غير مألوف بعدما انتهت محاولة تفادي دجاجة صغيرة بكارثة طالت مركبة وسياج أحد المنازل.

وقال مصدر محلي، لوكالة شفق نيوز، إن "سائق مركبة كان يقود بسرعة معتدلة على الطريق الداخلي للقرية، قبل أن تفاجئه دجاجة تخرج فجأة من إحدى الأزقة وهي تحاول عبور الشارع".

وأضاف أن "السائق حاول الانحراف بصورة سريعة لتجنب دهس الدجاجة، إلا أن المناورة المفاجئة أفقدته السيطرة على المركبة".

وأشار المصدر، إلى أن السيارة انحرفت نحو يمين الطريق لترتطم بسياج أحد المنازل، ما أدى إلى انهيار جزء منه وتضرر مقدمة المركبة بشكل واضح، مبيناً أن الحادث لم يتسبب بإصابات بشرية، سواء للسائق أو سكان المنزل، فيما نفقَت الدجاجة التي كانت سبب الحادث.

وتابع قائلاً إن الأهالي تجمّعوا في موقع الحادث بعد سماع صوت الارتطام، مؤكداً أن الواقعة أثارت موجة من التعليقات الطريفة بين السكان، لغرابة السبب الذي أدى إلى الحادث، رغم الأضرار المادية التي تكبّدها السائق.

وختم المصدر، قائلاً إن "شرطة المرور في الحويجة باشرت بالتحقيق في ملابسات الحادث وتسجيل إفادة السائق، فيما طالب بعض الأهالي بضرورة ضبط حركة الحيوانات داخل الطرقات الضيقة للقرية للحد من حوادث مماثلة في المستقبل".