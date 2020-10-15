أدباء كركوك يحتفون بذكرى "أول شاعر كوردستاني ساخر"

شفق نيوز/ احتفى أدباء كركوك، اليوم الخميس، وضمن فعاليات الأسبوع الثقافي، بذكرى الشعراء الرواد في المحافظة وضواحيها.

واستذكر عشاق الشعر في ندوة عن الشاعر الرائد ملا فتاح جباري، قدمها الكاتب عبد الستار جباري، حيث تخللت الندوة عرضاً لأهم أعمال الشاعر الأدبية والاجتماعية، الذي يعد أول مثقف من كوردستان الجنوبية زار مدينة إسطنبول في العام 1842 ميلادية، سابقاً الشعراء حاجي قادر كويي، الشيخ رضا الطالباني، واسيري. كما يعد الرائد جباري من أوائل الشعراء الكورد الذين كتبوا قصائدهم بشكل ناقد وساخر.

وحضر الندوة التي تشرف عليها "مجموعة شار كركوك" جمهور من عشاق الشعر، حيث جرى قبل ختامها فتح باب النقاش وتبادل الآراء بشأن أعمال وحياة الشاعر.