دائرة بلدية جنوبي العراق ترتكب "جريمة كبرى" بحق البيئة

شفق نيوز/ انتقد الناشط البيئي في محافظة البصرة قاسم المشاط، يوم الثلاثاء، ادارة بلدية قضاء الزبير بعدما اقدمت على ما اسماه "جريمة كبرى" بحق البيئة.

وذكر المشاط لوكالة شفق نيوز، ان "مديرية بلدية الزبير بمحافظة البصرة اقدمت على ارتكاب جريمة كبرى بعدما قامت بقطع اربع اشجار يبلغ عمر الواحدة منها 70 عاما، ويعتبرن شاخصاً بيئياً مميزاً في الشارع الرئيسي وسط المدينة".

واستغرب المشاط "من الطريقة التي تفكر بها الجهات المسؤولة عن بيئة المجتمع والتخطيط له".

واكد ان "قطع الاشجار المعمرة جاء من اجل انشاء (نافورة) وسط الشارع، وهي جريمة يحاسب عليها القانون"، داعيا "حكومة البصرة إلى التدخل واحالة المقصرين إلى القضاء ليكونوا عبرة للآخرين في هتك حرمة البيئة وضرورة الحفاظ عليها".