دائرة الإصلاح ترد على "هيئة علماء المسلمين" بشأن حريق سجن الناصرية

شفق نيوز- بغداد

نفت دائرة الإصلاح العراقية، يوم الثلاثاء، وبشكل قاطع ما ورد في بيان "هيئة علماء المسلمين" بشأن مزاعم وقوع حريق أدى إلى مقتل 27 نزيلاً في سجن الناصرية المركزي.

وذكرت الدائرة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن |هذا الخبر باطلٌ جملة وتفصيلاً ولا يمت للحقيقة بأي صلة، وأنه لا وجود لمثل هذا الحدث في أي من مؤسساتها الإصلاحية".

واستنكرت الدائرة، بحسب البيان، هذا السلوك لتضليل الرأي العام وبث الفتنة والتشويه المتعمد لصورة مؤسسات الدولة، مستغلة منابرها لترويج هكذا افتراءات دون أي سند أو دليل.

وأهابت بـ "الرأي العام عدم الانجرار وراء هذه الأخبار المزيفة التي لا هدف لها سوى تشويه الحقائق والإساءة لمؤسسات الدولة العراقية"، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة الجهة التي أصدرت هذا البيان.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت هيئة علماء المسلمين في العراق، أن حادثة حريق داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت) في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، أسفر عن مقتل 27 معتقلًا حرقًا في ظروف غامضة، وسط تكتم حكومي وتغييب إعلامي، حسب وصفها.