دائرة الإصلاح تتعهد بالتحقيق في فيديو نزلاء سجن العمارة

شفق نيوز- بغداد

علّقت دائرة الإصلاح العراقية، يوم السبت، على اتهامات وردت في مقطع فيديو متداول لنزلاء في سجن العمارة المركزي، متعهدة بالتحقيق فيما ورد من اتهامات لإدارة السجن في المقطع المتداول.

وقال بيان صادر عن إعلام وزارة العدل، ورد وكالة شفق نيوز، إن "دائرة الإصلاح العراقية تودّ أن تُبيّن بشأن المقطع المصوّر المتداول عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه عدد من نزلاء سجن العمارة المركزي، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من المقطع".

وأشار البيان، إلى “تشكيل لجنة تحقيقية وزارية مختصة من مركز الوزارة للتحقيق في تفاصيل الموضوع وكل المعلومات المذكورة من قبل النزلاء في المقطع، والوقوف على حيثياته بدقة وشفافية".

ووفقاً للبيان، فقد "باشرت اللجنة أعمالها الميدانية، وستقدّم تقريرها وتوصياتها إلى الوزير خلال (24) ساعة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة بحق المقصّرين".

وأكدت الدائرة في البيان، أنها "ستتخذ أقصى الإجراءات القانونية بحق أي مقصّر يثبت تورطه، وإحالة جميع من ترد أسماؤهم في التحقيق إلى المحاكم المختصة وفقاً للقانون، وسوف يتم إعلان نتائج التحقيق خلال (24) ساعة، التزاماً بمبدأ الشفافية وترسيخاً لثقة المواطنين بمؤسسات الدولة".

وكان نزلاء من سجن العمارة المركزي، ظهروا في مقطع فيديو متداول وهم يغطون وجوههم، متهمين إدارة السجن بابتزازهم عبر طلب مبالغ مالك منهم لقاء بعض الخدمات خلافاً للقانون، كطلب هواتف محمولة والزيارات وغيرها.