إدانات لسيطرة القوات الاتحادية على مخيم مخمور ومطالبات لبغداد بالتراجع

شفق نيوز/ أدانت منظمات وجهات سياسية في محافظة السليمانية، يوم الثلاثاء، خطوات الحكومة الاتحادية بفرض سيطرتها على مخيم مخمور الخاص باللاجئين الكورد واعدوها منافية لحقوق الإنسان.

وقال حاجي آزاد عضو مجلس حرية المجتمع الكوردستاني خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، في مبنى مكتب مجلس النواب العراقي في محافظة السليمانية، "منذ ايام تسعى القوات العراقية الى السيطرة على مخيم مخمور الخاص باللاجئين الكورد من شمال كوردستان والذي تشرف عليه الأمم المتحدة".

واضاف ان "الجيش التركي قام باستهداف أطفال ونساء ورجال المخيم لعشرات المرات ولم تتخذ الحكومة العراقية اي موقف يذكر وحتى في الحرب على داعش لم يكن للحكومة العراقي اي وسيلة للدفاع عن أهالي المخيم بل تبنى حمايتهم أهالي المخيم و قوات البيشمركة في حينها".

وأشار آزاد الى انه "لغاية الآن هناك مخاوفاً من وجود تحركات لداعش للتعدي على المنطقة عموما وعلى المخيم بصورة خاصة".

وتابع انه "لتلك الأسباب ندين وبشدة قرار الحكومة العراقية بالسيطرة على المخيم من قبل الجيش العراقي كونه مخالف للاعراف الدولية و القانونية". وادان نواب في مجلس النواب العراقي عن محافظة السليمانية ونواب سابقون في برلمان كوردستان قرار الحكومة العراقية وطالبوا بالعدول عنه.

وشهد المخيم قبل ايام توتراً وصدامات إثر احتجاج اللاجئين على قدوم قوات من الجيش والشرطة العراقية لفرض إجراءات على المخيم مما أدى إلى وقوع إصابات.

وأفاد مسؤولون في مجلس إدارة المخيم بأن "قرار بغداد القاضي بمحاصرة المخيم جاء بطلب من تركيا، وهي (بغداد) تحاول فرض سيطرتها عليه ومن ثم نصب كاميرات مراقبة فيه.

وقال رزكار محمد قائممقام قضاء مخمور، إن "الحكومة العراقية قررت إقامة عدة حواجز عسكرية حول مخيم مخمور لحماية سكان المخيم".

وتسعى القوات الامنية العراقية الى تنفيذ قرار رئيس الوزراء العراقي بإقامة نقاط عسكرية حول المخيم، إلا أن سكان المخيم رفضوا ذلك وواجهوا القوات الامنية، ما أدى الى حالة من الفوضى بينهم استمرت عدة أيام في المخيم. ووضع مسؤولو المخيم أمام القوات العراقية كعقبة أمام تقدمهم وتنفيذ خطتهم، وواجهوا القوات الامنية العراقية بالعصي والحجارة.

وأضاف قائممقام قضاء مخمور "بحسب الارشادات الرسمية، يجب أن يكون للمخيم مدخل ومخرج، وأن يكون تحت إشراف وزارة الداخلية، الأمر الذي أدى الى حدوث حالة الفوضى في المخيم لان بعض أهالي المخيم غير راضين عن إقامة قواعد عسكرية حول المخيم".

وأثارت هذه الاحداث في المخيم الخوف بين أهالي قضاء مخمور، ويخشى المزارعون من حرق محاصيلهم الزراعية من حنطة وشعير، نتيجة الاشتباكات.