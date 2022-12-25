داعيا الجمهور العراقي للتعاون.. السوداني: سخرنا كل الجهود لإنجاح خليجي 25

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأحد، تسخير كل الجهود لنجاح استضافة بطولة خليجي 25 المقرر انطلاقها في السادس من الشهر المقبل، داعياً الجمهور العراقي إلى التعاون مع المنظّمين والجهات الخدمية والأمنية.

وقال مكتبه الاعلامي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن شياع السوداني أجرى مساء اليوم السبت، زيارة تفقّدية للمدينة الرياضية في محافظة البصرة، من أجل الاطلاع على آخر التحضيرات والاستعدادات الجارية فيها، لاستضافة خليجي 25 في السادس من كانون الثاني المقبل.

وذكر البيان أيضاً، أن السوداني تفقد أيضاً ملعب الميناء الدولي الذي سيستضيف عدداً من مباريات البطولة، وبارك إنجازه وتنفيذه بأيادٍ عراقية، كما ثمّن سيادته جهود العاملين في وزارة الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم ومحافظة البصرة، وحرصهم وبذل العطاء من أجل إكمال كل متطلبات بطولة خليجي 25.

واستمع السوداني، بحسب البيان، إلى جملة من الخطط والبرامج والأنشطة، قدّمها وزير الشباب والرياضة ومحافظ البصرة ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم والمستشارون، ومسؤولو الأجهزة الأمنية والخدمية، وأكد أن الحكومة ومن خلال الوزارات والحكومات المحلية سخّرت كلّ الجهود والإمكانات لإنجاح هذا الحدث الرياضي.

وبيّن رئيس الوزراء أن الجميع يعمل بتفانٍ عالٍ على تهيئة كل السبل لإنجاح البطولة، داعياً الجمهور العراقي إلى التعاون مع المنظّمين والجهات الخدمية والأمنية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن السوداني عن تأمين البثّ المجاني لكلّ مباريات البطولة لتكون متاحة أمام الجمهور.