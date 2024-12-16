"داعشي" ميّت في أوراق صحة كركوك ويوزع "الدولمة العراقية" في سوريا

شفق نيوز/ ظهر المنتمي لتنظيم داعش المدعو نزهان مهدي صالح اللهيبي، من أهالي حي العمل الشعبي في كركوك، بمقطع فيديو يقدم طبق الدولمة العراقية في سوريا بعد سيطرة المعارضة وجبهة تحرير الشام عليها.

وقال مصدر في دائرة تقاعد كركوك لوكالة شفق نيوز، إن "المدعو نزهان مهدي صالح اللهيبي، تم تسجيل معاملته تحت الرقم 15159 بتاريخ الثالث من نيسان 2013 باعتباره متوفياً وتم نيل الكتاب وفق قرار قاضي المحكمة بعد تسجيله متوفيا ولكونه موظف على ملاك صحة كركوك تم ترويج راتب لورثته وفق القانون".

وأضاف المصدر أن "دائرة التقاعد العامة أوقفت راتب ورثته حيث وجهت لدائرة تقاعد كركوك كتابا بذلك حيث تم التوصل لاسماء الورثة من خلال القسام الشرعي الصادر من رئاسة استئناف كركوك محكمة الاحوال الشخصية المرقم 3204 في 14/ 12/ 2024".

وتابع المصدر أن "تحقيقا فتح من قبل صحة كركوك والأمن الوطني لمعرفة كيفية ترويج معاملة هذا الشخص بعد ظهوره حيا في مقطع فيديو يروج فيها عن مطعم ليالي بغداد لبيع اكلة الدولمة العراقية".