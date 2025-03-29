دار الإفتاء العراقية: يوم غد أول أيام عيد الفطر

شفق نيوز/ أعلنت دار الإفتاء العراقية، يوم السبت، أن يوم غد الأحد، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال مفتي جمهورية العراقي الشيخ مهدي بن أحمد الصميدعي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "يوم الأحد الموافق 1 شوال 1446 هـ، 30 مارس 2025 م هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال".

وأضاف "بهذه المناسبة، تقدمت دار الإفتاء العراقية بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أبناء الشعب العراقي والأمة الإسلامية، سائلة الله عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ العراق وأهله من كل سوء".