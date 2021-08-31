إداريو الصحة يضربون عن العمل احتجاجاً على ضرب "النقيب"

شفق نيوز/ قرر الموظفون الإداريون في دوائر الصحة والمؤسسات التابعة لها، يوم الثلاثاء، الإضراب عن العمل احتجاجاً على تعرض نقيب إداريي الوزارة إلى اعتداء بالضرب.

وقال بيان صادر عن الإداريين، ورد لوكالة شفق نيوز، "تقرر تعليق الدوام للاداريين في دوائر الصحة والمؤسسات التابعة لها، احتجاجا على ضرب نقيب اداريي وزارة الصحة واثق الجبوري والمنتسبين المحتجين امام الوزارة، والمماطلة في منح الحقوق المشروعة".

ولم يوضح البيان الجهة التي تقف وراء الاعتداء على الجبوري.

وأشار البيان إلى أن "هذا يعتبر تبليغا رسميا لجميع الاداريين، ومن يتخلف عن ذلك يكون خصمنا ومعرقل لحقوقنا اسوةً بالسياسيين الخونة".