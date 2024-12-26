إدارة "هيئة استثمار نينوى" تثير مخاوف اقتصادية واجتماعية بالموصل

شفق نيوز/ أكد عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، يوم الخميس، وجود ضغوط سياسية أدت إلى انسحاب مدير جرى إعادة تكليفه بإدارة هيئة الاستثمار في المحافظة، فيما حذر من تداعيات سلبية على المحافظة جراء عدم حسم هذا المنصب.

وقال هريس، وهو "رئيس كتلة نينوى المستقبل"، لوكالة شفق نيوز، إن "نينوى المستقبل حريصة على ضرورة المضي بتعيين رئيس جديد لهيئة الاستثمار في المحافظة وذلك بعد انسحاب محمد الآغا بسبب الضغوط السياسية التي حالت دون مباشرته بمهامه".

وبين أن "تعطيل هيئة الاستثمار أمر خطير وله تداعيات سلبية على المحافظة ويؤدي إلى مشاكل اقتصادية واجتماعية وتباطؤ النمو المالي وزيادة نسبة البطالة وإضعاف قطاع الاستثمار بشكل عام"، مشيراً أن "هناك بعض الكتل السياسية التي لا تريد الخير للمحافظة وتعطل انتخاب رئيس لهيئة الاستثمار في نينوى".

وكان محافظة نينوى قد كلف سابقاً وبتوجيه من رئيس الوزراء (محمد الاغا) بمهام ادارة هيئة الاستثمار لكن الاخير اعتذر عن القبول بسبب ضغوط من كتل واحزاب سياسية.

وكان الاغا قد شغل منصب رئاسة الاستثمار في نينوى قبل ان ينهى تكليفه قبل قرابة 8 اشهر.

وشهدت محافظة نينوى صراعاً حاداً على منصب مدير هيئة الاستثمار، حيث تم شغور المنصب منذ عدة أشهر بسبب الخلافات السياسية والإدارية بين الأطراف المعنية، هذه الخلافات تسببت في تأخير تعيين شخص جديد، مما أثر سلباً على سير العمل وتطور المشاريع الاستثمارية في المحافظة.