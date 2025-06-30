إدارة مطار كركوك تنفي ما نسب لها: لا توجد إصابات والرحلات تسير بانسيابية

شفق نيوز – كركوك

أكدت إدارة مطار كركوك الدولي، فجر يوم الثلاثاء، عدم تضرر منشآته وأن الرحلات فيه تسير بانسيابية طبيعية، مشيرة إلى عدم تسجيل أي أضرار فيه.

وقالت إدارة المطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في ضوء ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، تود إدارة مطار كركوك الدولي أن توضح للرأي العام والمواطنين الكرام أن ما أُشيع بشأن تعرض المطار لأي أضرار مادية أو بشرية هو عارٍ عن الصحة تماماً".

وأضافت أن "مفاصل المطار كافة، من المدرج المدني إلى البنى التحتية والمرافق التشغيلية، لم تُسجَّل فيها أية أضرار أو اختلالات فنية، كما أن جدول الرحلات يسير بانسيابية تامة، وفق التوقيتات المحددة، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة الجوية الدولية المعتمدة من منظمة الإيكاو".

وتابعت أن "مطار كركوك الدولي، باعتباره أحد النوافذ الحيوية لربط العراق بالعالم، يواصل أداء مهامه بكفاءة واستعداد تام لاستقبال وترحيل جميع الرحلات الجوية المجدولة، دون أي تأخير أو تعطيل".

وليلة الإثنين، أفادت مصادر مطلعة، بتعرض مطار كركوك لقصف بـ3 مقذوفات، سقطت في قسمه العسكري، ولاحقا تم تداول بيان عن إدارة المطار، وورد فيه، تسجيل إصابة مواطن بسقوط 3 مقذوفات بشطريه العسكري والمدني.

وقد نشرت وكالة شفق نيوز، صورة من الصاروخ الذي استهدف المطار، وهو نوغ غراد طويل المدى، عيار 122 ملم.