إدارة مطار بغداد توضح سبب تأخير رحلة الى ايران: يحدث في كل العالم 

شفق نيوز/ أصدرت إدارة مطار بغداد الدولي، يوم السبت، توضيحاً يخص تأخيراً طال رحلة جوية إلى إيران، مشيرة إلى أن ذلك يحدث في كل مطارات العالم.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو لمسافرين في إحدى صالات مطار بغداد الدولي وهم يتحدثون عن تأخير في موعد إقلاع رحلتهم الجوية باتجاه مدينة مشهد على متن طائرة شركة ATA AIRLINES الإيرانية .

وأوضحت إدارة مطار بغداد الدولي أن السبب الرئيسي للتأخير يعود لخلل فني في الطائرة ولم تغادر في وقتها مما تأجلت الرحلة لعدة ساعات لحين وصول الطائرة البديلة من طهران، حيث تم إقلاع الطائرة فور وصولها في تمام الساعة 9 مساءً وقدمت وجبات الطعام للمسافرين مع متابعة متواصلة لجميع احتياجاتهم الضرورية .

وأكدت إدارة المطار أن مثل هكذا حالات تحدث في جميع مطارات العالم سيما وأن الخلل الفني خارج أرادت الشركة، مشددة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات الصارمة بحقها في حال تقصيرها مرة أخرى لمنع تكرارها مع المسافرين .