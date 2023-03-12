إدارة مطار بغداد ترد على مواقع التواصل: إصلاح 60 حماماً لا يتم بيوم وليلة

شفق نيوز/ ردت إدارة مطار بغداد الدولي، يوم الأحد، على ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول وضع الحمامات وبعض البنى التحتية في المطار، مشيرة إلى أن مسألة إصلاحها "لا تتم بيوم وليلة "

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، "مرة أخرى تطالعنا وسائل التواصل الإجتماعي بمعلومات مغلوطة وصور مجتزئة من الحقيقية لمآرب لا تعدو عن الاستهداف الممنهج لواحدة من مؤسسات الدولة الرسمية، حيث تداولت هذه الصفحات صور عن حمامات مطار بغداد الدولي المشمولة بحملة التأهيل والتطوير التي تقوم بها الهندسة المدنية في المطار".

وأضافت "إننا في مطار بغداد الدولي وكأي مؤسسة حكومية أخرى نتعامل بالمعطيات الواقعية والضوابط المالية والإدارية، ونعمل في الليل والنهار وتشترك معنا جهات حكومية مشكورة، إذ تتداخل الأعمال وتتناسق الأدوار ليجد المسافر خدمة متميزة على مختلف المقاييس".

وتابعت "عندما نشخص خللا ما في اي مرفق من مرافق العمل، نسارع لإصلاحه واعماره، ولأن صالات مطار بغداد الدولي فيها أكثر من 60 حماما ويرتادها أعداد كبيرة من المسافرين يوميا"، موضحة إن "مسألة إصلاحها لا تتم بيوم وليلة وما نقلته الصور هو ( جزء من الأنقاض وليس واقع الحال)".

وأكدت أن "العمل لا يزال مستمر في بعض المرافق الصحية في انتظار استكمالها والبقية تباعا، اذ لا يمكن الشروع بالعمل في جميعها في آن واحد لحاجة المسافرين اليها ".