سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إدارة مطار النجف تخرج عن صمتها وتكشف كيفية تسلل الطفل

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-24T19:34:13+0000
إدارة مطار النجف تخرج عن صمتها وتكشف كيفية تسلل الطفل

شفق نيوز/ أفصحت إدارة مطار النجف الدولي، عن تفاصيل تسلل "الطفل المتسول" إلى داخل المطار، في حادث أثار جدلاً واسعا.

وذكرت إدارة المطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها تحمّل الجهات الامنية العاملة داخل المطار مسؤولية ما حصل بشكل مباشر، كون أمن المدينة والحفاظ على سلامتها وسلامة مسافريها من أهم الواجبات الملقاة على عاتق الإدارة العاملين في المطار كافة.

وأضاف، "بحسب ما تم مراجعته من قوانين الطيران المدني العالمية والمحلية فأن الطفل بالرغم من تجاوزه الخطوط الامنية الا ان دخوله لم يسبب خطرا كونه خضع لكافة نقاط التفتيش المعنية وسبب اجتياز هذه المراحل كونه طفلا واندمج بين جموع المسافرين".

وبينت الإدارة أنه "تم تشكيل لجان مشتركة مختصة أنتجت قرارات وتوصيات عدة واجراءات تصحيحية امنية مختلفة سوف يتم اتخاذها فوراً لعدم تكرار ما حدث مستقبلاً، وتم التحقيق مع كافة الجهات المسؤولة و تم اتخاذ اجراءات قانونية بحقهم.

وقررت إدارة مطار النجف الدولي، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إعفاء مدير الرقابة في مطار النجف على خلفية الخرق الامني المتمثل بدخول أحد الأطفال المتسولين والوصول لإحدى الطائرات.

وكان مصدر أمني في محافظة النجف قد افاد في وقت سابق من اليوم، بأن طفلاً دون العاشرة من العمر تمكن من اختراق امن مطار النجف والوصول إلى نقطة انطلاق طائرة ايرانية تستعد للإقلاع إلى ايران مع مسافرين على متنها، وذلك لطلب المساعدة (الگدية من المسافرين)".

وبين المصدر، أن "امن الطائرة تنبه للطفل وقام بتعطيل الرحلة لمدة اكثر من ساعتين، وانزال المسافرين من على متنها للتأكد من عدم صعود متسولين آخرين على متن الطائرة"، موضحا ان "قوة امن المطار اعتقلت الطفل وقامت بنقله خارج المطار، بعدما أدخل المطار في حالة إنذار".

related

طفل "متسول" يخترق أمن مطار عراقي ويعطل رحلة ايرانية لساعتين

Date: 2022-05-24 08:12:02
طفل "متسول" يخترق أمن مطار عراقي ويعطل رحلة ايرانية لساعتين

على خلفية حادثة "الطفل المتسول" .. إعفاء مسؤول بمطار النجف الدولي

Date: 2022-05-24 09:13:23
على خلفية حادثة "الطفل المتسول" .. إعفاء مسؤول بمطار النجف الدولي

مطارا بغداد والنجف يعلقان رحلات جوية بسبب العاصفة الترابية

Date: 2022-05-05 07:24:13
مطارا بغداد والنجف يعلقان رحلات جوية بسبب العاصفة الترابية

القضاء يصدر حكما جديدا بحق "الكرعاوي" وإلزامه بغرامة مالية كبيرة جدا

Date: 2021-06-16 11:17:25
القضاء يصدر حكما جديدا بحق "الكرعاوي" وإلزامه بغرامة مالية كبيرة جدا

ما حقيقة اصابة سعودي وايراني في كربلاء بـ"كورونا"؟

Date: 2020-02-24 18:25:43
ما حقيقة اصابة سعودي وايراني في كربلاء بـ"كورونا"؟

بعد بغداد.. مطار النجف يعلق رحلاته إلى اشعار اخر

Date: 2022-05-16 05:13:53
بعد بغداد.. مطار النجف يعلق رحلاته إلى اشعار اخر

مطار النجف يوضح ملابسات خروج طائرة ايرانية عن المدرج

Date: 2021-08-04 16:38:50
مطار النجف يوضح ملابسات خروج طائرة ايرانية عن المدرج

لتبديد 5 ملايين دولار.. الحبس 6 أشهر وغرامة مليون دينار لمدير صحة بابل

Date: 2021-06-29 11:02:44
لتبديد 5 ملايين دولار.. الحبس 6 أشهر وغرامة مليون دينار لمدير صحة بابل