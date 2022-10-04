سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إدارة محلية تكشف تفاصيل الاعتداء على مديرة مدرسة جنوبي العراق

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-04T18:16:18+0000
إدارة محلية تكشف تفاصيل الاعتداء على مديرة مدرسة جنوبي العراق

شفق نيوز/ أوضحت الإدارة المحلية لناحية المشرح في ميسان ، يوم الثلاثاء، حقيقة الاعتداء على مديرة إحدى المدارس المتوسطة بالمحافظة جنوبي العراق.

وذكر مدير الناحية منير عبد الرزاق، لوكالة شفق نيوز، ان "مديرة مدرسة متوسطة (الرباب) للبنات قامت اليوم بتوزيع النتائج على الطالبات، وكان من بينهن طالبتين اثنتين راسبتين بالامتحان، فما كان منهما إلا أن قامتا بالاعتداء على المديرة من خلال سحبها من حجابها وضربها بالكتاب".

وأشار إلى أن "المديرة لغاية الآن لم تتقدم بشكوى لمركز الشرطة في الناحية، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الطالبتين".

وأضاف عبدالرازق، أن "ادارة الناحية تواصلت مع مديرية تربية المحافظة، لإيضاح تفاصيل الحادثة، مشيرا الى انه "جرى تهويل كبير للحادثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

ودعا وسائل الاعلام الى توخي الدقة في نقل المعلومة من مصادرها.

related

ضبط عقود طبية مخالفة بقيمة خمسة مليارات دينار في محافظة عراقية

Date: 2021-03-04 06:35:33
ضبط عقود طبية مخالفة بقيمة خمسة مليارات دينار في محافظة عراقية

إعادة افتتاح طريق ميسان – بغداد بعد إغلاقه من قبل متظاهرين غاضبين

Date: 2021-08-11 12:43:32
إعادة افتتاح طريق ميسان – بغداد بعد إغلاقه من قبل متظاهرين غاضبين

صحة ميسان تحذر من أيام وبائية قاسية

Date: 2021-02-12 10:44:48
صحة ميسان تحذر من أيام وبائية قاسية

عاصفة ترابية تعدم الرؤية في ميسان

Date: 2022-06-13 16:52:54
عاصفة ترابية تعدم الرؤية في ميسان

النزاهة تكشف تفاصيل اعتقال ضابط كبير بميسان وتدعو المواطنين للتعاون

Date: 2022-09-05 10:19:48
النزاهة تكشف تفاصيل اعتقال ضابط كبير بميسان وتدعو المواطنين للتعاون

اغلاق منفذ حدودي ومطار مع ايران في محافظتين عراقيتين

Date: 2020-02-22 15:35:44
اغلاق منفذ حدودي ومطار مع ايران في محافظتين عراقيتين

ارتفاع جديد لحادثة "الفلافل" في ميسان لتقارب 400 حالة تسمم

Date: 2021-11-02 13:08:18
ارتفاع جديد لحادثة "الفلافل" في ميسان لتقارب 400 حالة تسمم

تصعيد جديد جنوب العراق.. وثائق تظهر استقالات مسؤولين "تحت التهديد"

Date: 2020-06-04 20:47:17
تصعيد جديد جنوب العراق.. وثائق تظهر استقالات مسؤولين "تحت التهديد"