إدارة محلية تكشف تفاصيل الاعتداء على مديرة مدرسة جنوبي العراق

شفق نيوز/ أوضحت الإدارة المحلية لناحية المشرح في ميسان ، يوم الثلاثاء، حقيقة الاعتداء على مديرة إحدى المدارس المتوسطة بالمحافظة جنوبي العراق.

وذكر مدير الناحية منير عبد الرزاق، لوكالة شفق نيوز، ان "مديرة مدرسة متوسطة (الرباب) للبنات قامت اليوم بتوزيع النتائج على الطالبات، وكان من بينهن طالبتين اثنتين راسبتين بالامتحان، فما كان منهما إلا أن قامتا بالاعتداء على المديرة من خلال سحبها من حجابها وضربها بالكتاب".

وأشار إلى أن "المديرة لغاية الآن لم تتقدم بشكوى لمركز الشرطة في الناحية، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الطالبتين".

وأضاف عبدالرازق، أن "ادارة الناحية تواصلت مع مديرية تربية المحافظة، لإيضاح تفاصيل الحادثة، مشيرا الى انه "جرى تهويل كبير للحادثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

ودعا وسائل الاعلام الى توخي الدقة في نقل المعلومة من مصادرها.