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إدارة كرميان تنفي قطع المياه عن خانقين: سنؤمن احتياجات المناطق الزراعية

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-07T14:57:03+0000
إدارة كرميان تنفي قطع المياه عن خانقين: سنؤمن احتياجات المناطق الزراعية

شفق نيوز/ نفت مديرية الموارد المائية في إدارة كرميان التابعة لإقليم كوردستان، يوم الاحد، قطع المياه عن القرى الزراعية في أطراف خانقين، معلنة عن إجراءات عاجلة لتأمين وصول المياه اليها.

وقال مدير المديرية مؤيد احمد شمس الله، لوكالة شفق نيوز، ان "الموارد المائية في كرميان تطلق 9 أمتار في الثانية الواحدة من المياه الى قرى خانقين الزراعية الحدودية مع كوردستان عبر قناة (بالا جو)، الا ان ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الحاجة على المياه في مزارع الأسماك الى جانب الاحتياجات الزراعية سبب قلة بالمياه المتدفقة نحو حدود خانقين".

وأشار الى اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل دائرته "تتضمن غلق منافذ استعمال المياه الزائدة وتوجيه المياه نحو قرى حدود خانقين"، مؤكدا ان "المياه ستصل الى القرى الزراعية في الساعات المقبلة".

وبين شمس الله، ان دائرته "تعتمد خطة توزيع وتقنين للمياه حسب الإيرادات المتوفرة والاحتياجات الأساسية دون أي تمييز بين المناطق كافة".

وهددت 18 قرية في منطقة "ميخاس" الزراعية في حدود خانقين – كلار امس وعبر وكالة شفق نيوز بإغلاق طريق خانقين – كلار الإستراتيجي بسبب الجفاف، متهمة الموارد المائية في إدارة كرميان بقطع المياه عنها.

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