إدارة كركوك ترضخ للانتقادات.. إزالة اللوحات التعريفية لإضافة الكوردية إليها

شفق نيوز/ اصدرت ادارة محافظة كركوك، يوم الاثنين، بياناً توضيحياً بعد رفع صور الدلالات المرورية من شوارع المحافظة لعدم تضمينها اللغة الكوردية.

وأكدت الادارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "توجيهاتها وتعليماتها بخصوص اعتماد اللغات المحلية ( العربية - الكورية - التركمانية - السريانية ) في عموم لوحات واجهات الدوائر الرسمية كافة والطرق والجسور والوحدات الادارية سارية المفعول وواجب الالتزام بها وتطبيقها اضافة للتعليمات المشار اليها في اعمامنا بالعدد 3755 في الاول من ايلول 2021".

وأضافت، أن "اي اعمال خلاف التعليمات والضوابط اعلاه لادارة كركوك سواء للوحات التعريفية للدوائر او للوحات الدلالة للمرور او الطرق والجسور او البلدية في الشوارع الداخلية والخارجية تعد اعمالاً تخريبية تحريضية نرفضها رفضا قاطعا وندعو القوات الامنية كافة لاتخاذ اقصى درجات المحاسبة بحق من يقوم بما هو خلاف ما مبين في الكتاب اعلاه واعمامنا المشار اليه ضمن البيان، مع تأكيدنا عدم السماح بأية تصرفات فردية او جماعية من شأنها تخريب اللحمة الوطنية في كركوك".

واقدمت بلدية كركوك على إزالة جميع القطع بعد موجة انتقادات واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي لقطع الدلالة التي كتبت باللغتين الانكليزية والعربية.

وتهدف تلك الخطوة الى إضافة اللغات الاخرى كالكوردية والتركمانية.

ويقول عباس فاضل سائق سيارة اجرة بين اربيل وبغداد لوكالة شفق نيوز، "اننا تائهون حاليا خاصة السواق الجدد عندما يمرون بمركز كركوك".