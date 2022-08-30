إدارة صلاح الدين توجه بمحاسبة "المتلاعبين ومحتكري" أسعار المواد الغذائية

شفق نيوز / دعت إدارة محافظة صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، الجهات المعنية الى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية، فيما لفتت الى "انسيابية طبيعية" في إدخالها الى المحافظة.

وقال المحافظ والذي يشغل منصب رئيس اللجنة الأمنية العليا، في بيان خاطب فيه الجهات المعنية وورد لوكالة شفق نيوز "نرجو اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة بحق كل من يثبت تلاعبه بأسعار المواد الغذائية أو احتكارها، أو من يثبت تلاعبه بأسعار الوقود بمختلف أنواعه".

وأكد المحافظ أن "انسيابية دخول المواد الغذائية والطبية والوقود إلى مدن المحافظة يتم بصورة طبيعية"، لافتاً إلى السماح بدخول العوائل العالقة، وتم توجيه الأجهزة الأمنية بمتابعة الإجراءات المعتادة في مداخل المدن".

ودعا محافظ صلاح الدين مواطني المحافظة الى "التعاون من اخوتهم في الأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها لضبط الأمن".

كما هدد محافظ صلاح الدين بـ"إتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يروج للأخبار الكاذبة، أو يتداولها لغرض التأثير على المواطنين وزعزعة الأمن العام".

وكان مراسلو وكالة شفق نيوز في بغداد أفادوا ، مساء أمس الاثنين، بأن أسواق المواد الغذائية ومحال البقالة والمخابز والأفران إقبالاً كثيفاً من قبل أهالي العاصمة، بسبب الأحداث الجارية في المنطقة الخضراء بين القوات الأمنية وأنصار التيار الصدري.

وكان فرض حظر التجوال الشامل في العراق أثار قلقاً لدى العراقيين وخاصة الكسبة منهم، نتيجة توقف أعمالهم، وسط ترقب لما ستؤول إليه الأحداث مستقبلا في ظل وضع اقتصادي صعب، فيما قلل خبير اقتصادي من "تخوف" نتيجة إجراءات منظمات اقتصادية لمواجهة الوضع الحالي.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة يوم الاثنين، حظر التجوال الشامل في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء اليوم الإثنين الى إشعار آخر.

ووجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مساء الاثنين، بتعطيل الدوام الرسمي اليوم الثلاثاء، في جميع محافظات البلاد، واستمرار حظر التجوال الشامل، وذلك على خلفية التطورات الأخيرة وصدامات المنطقة الخضراء.