إدارة جديدة على رأس صحة المثنى لمدة شهر.. وثيقة

شفق نيوز/ أصدر وزير الصحة العراقي صالح مهدي الحسناوي، يوم الاربعاء، أمراً وزارياً بتكليف الوكيل الإداري لوزارة الصحة، خميس السعد، بإدارة دائرة صحة المثنى من موقع أدنى ولمدة شهر.

وبحسب بيان صدر عن الوزارة ورد الى وكالة شفق نيوز، فإن هذا التكليف يأتي بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبهدف متابعة التوصيات الخاصة بتحسين الواقع الصحي في محافظة المثنى، وضمان تنفيذ الإصلاحات اللازمة للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وكان رئيس مجلس الوزراء (محمد شياع السوداني) قد وجَّه أثناء لقائه ثلة من أبناء محافظة المثنى بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، تقوم بزيارة المحافظة؛ لمتابعة البلاغات المتعلقة بشبهات الفساد وهدر المال العام، وتدقيقها وإحالتها إلى التدقيق، وفي حال ثبوت الخلل يتم إجراء التحقيق وتحديد المقصرين وإحالتهم إلى القضاء.