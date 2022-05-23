إدارة بغداد الدولي: المطار مغلق.. مدى الرؤية 400م

شفق نيوز/ اصدرت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم الاثنين، تنويهاً جديداً الى المسافرين باغلاق المطار بعد أن بلغ مدى الرؤية 400م.

وقالت في تنويه صدر صباح اليوم، وورد الى وكالة شفق نيوز، "تود إدارة مطار بغداد الدولي أن توضح لكافة مسافرينا وشركات الطيران العاملة في المطار عن غلق الأجواء وإيقاف الحركة الجوية في المطار لهذا اليوم الإثنين"، عازية ذلك الى "العواصف الترابية ووصول مدى الرؤية إلى 400 م".

وأوضحت أنه "سيتم الإعلان عن بطبيعة أي مستجدات طارئة للظروف الجوية التي تتأثر فيها البلاد".

وأعلنت وزارة النقل العراقية، إغلاق جميع مطارات البلاد بدءا من فجر اليوم الاثنين، بسبب تعرض البلاد إلى عاصفة ترابية شديدة.

وحذرت السلطات العراقية المواطنين من الخروج خلال الـ48 ساعة القادمة، تلافياً لضرر الاختناق وخاصة بالنسبة للمصابين بمرض (الربو) لصعوبة التنفس

وأعلنت الحكومة العراقية، تعطيل الدوام الرسمي في مؤسسات الدولة ليوم الاثنين، بسبب سوء الأحوال الجوية، كما تم تأجيل امتحانات تلاميذ الصف السادس الابتدائي والصفوف غير المنتهية، المقررة الأثنين إلى اليوم الذي يليه (الثلاثاء).