شاب يقتل أخيه رمياً بالرصاص لمنعه من الانتحار جنوبي العراق

شفق نيوز/ شهدت محافظة المثنى جنوبي العراق، اليوم الجمعة، مقتل اخ على يد شقيقه رميا بالرصاص لمنعه من الانتحار.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، إن " شابا حاول منع اخيه من الانتحار فقتله بالخطأ رميا بالرصاص داخل منزلهما بناحية المملحة غربي مدينة السماوة مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان " الجاني حاول قتل نفسه بعد ارتكابه الحادثة، لكنه لم يفلح بذلك، حيث أصاب نفسه برصاصة نقل بعدها للمشفى لغرض العلاج، فيما نقلت جثة أخيه للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".