خيبة وحزن تخيّمان على وجوه الجماهير بعد خسارة المنتخب العراقي (صور)

شفق نيوز/ بوجوه حزينة وعيون دامعة، انتهت قصة الجماهير العراقية مع الفرحة الكروية التي استمرت لأسابيع، وهي ترافق المنتخب العراقي في رحلته مع كأس آسيا في البطولة المقامة بدولة قطر.

وودع المنتخب العراقي البطولة، عصر اليوم، بخسارة صعبة أمام نظيره الأردني الذي سجل هدفاً قاتلاً في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

ورافقت كاميرا شفق نيوز، الجماهير العراقية، وسجلت خيبة الأمل في استمرار الانتصارات بعد ما حققه منتخب أسود الرافدين من فوز بالعلامة الكاملة في دوري المجموعات من البطولة.

وظهرت الجماهير التي بقيت ترافق رحلة المنتخب في البطولة، جالسة أمام الشاشات المنتشرة في العديد من مناطق بغداد، تؤازرهم، إلا أن المنتخب الأردني كانت له كلمة الفصل في المباراة.