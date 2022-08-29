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"خيبة أمل" نيابية بشأن نتائج السادس الاعدادي.. تربية البرلمان: لا نيّة لإجراء "الدور الثالث"

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-29T14:26:38+0000
"خيبة أمل" نيابية بشأن نتائج السادس الاعدادي.. تربية البرلمان: لا نيّة لإجراء "الدور الثالث"

شفق نيوز/ أعربت لجنة التربية النيابية، اليوم الاثنين، عن خيبة أملها من نتائج السادس الاعدادي، وفيما أوضحت الأسباب التي ساهمت في الوصول إلى المستوى الحالي، استبعدت وجود نية لإجراء الدور الثالث.

وقال عضو اللجنة، النائب، صباح حبيب، لوكالة شفق نيوز، إن "النتائج النهائية للامتحانات العامة للصف السادس الاعدادي، للعام الدراسي 2021 -2022، التي أعلنت عنها وزارة التربية يوم أمس، لم تكن بمستوى الطموح، بسبب الظروف التي مرّت وتمر بها البلاد".

وأضاف حبيب، أن "ما حصل في السنوات السابقة أثّر على العملية التربوية بصورة عامة، من تفشي جائحة كورونا وما رافقها من اللجوء إلى التعليم الإلكتروني بعيداً عن الدوام الرسمي، وغيرها من الأمور التي ساهمت في الوصول إلى هذا المستوى".

وعن نشر وزارة التربية أمس، جدول امتحانات الدور الثاني لمرحلة السادس الاعدادي وتصاعد الحديث عن احتمالية وجود "دور ثالث" أسوة بالسنوات السابقة، استبعد عضو لجنة التربية النيابية "وجود نيّة لإجراء الدور الثالث".

من جانب آخر أكد حبيب، أن "لجنة التربية على اتصال دائم مع وزارة التربية لتحسين الأبنية المدرسية والمناهج، فضلا عن إضافة ملاكات جديدة لدعم الكوادر الحالية".

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