خنزير يهاجم المحتفلين بنوروز في السليمانية والشرطة تتخذ اجراءات

شفق نيوز / اتخذت شرطة الغابات في السليمانية، يوم الأحد، عددا من الإجراءات، بعد قتل سائحين لخنزير بري ظهر بينهم.

وقال مدير إعلام شرطة الغابات في السليمانية، العميد هيمن كرمخان لوكالة شفق نيوز، إن "خنزيرا بريا ظهر في حدود ناحية خلكان التابعة لقضاء دوكان السياحي، وسط السياح في المنطقة، مما ولد خوفا لديهم".

وأضاف كرمخان، أن "بعض الأشخاص المتواجدين هناك اضطروا لاطلاق النار على الخنزير بعشر اطلاقات ما أسفر عن قتله فورا".

وأوضح أن "شرطة الغابات باشرت فورا بالبحث عن خنازير أخرى وتم إبعاد خنزيرين آخرين عن تواجد السياح بعيدا على السفوح والجبال".

ولفت كرمخان، إلى أن "القانون يمنع إطلاق النار على الحيوانات البرية، وسيتم محاسبة المطلقين بمصادرة أسلحتهم ودفع غرامة مالية تقدر 250 ألف دينار".