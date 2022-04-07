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وفيات وعشرات الاختناقات جراء العاصفة الترابية وصحة كوردستان توجه نداءً

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-07T21:46:23+0000
وفيات وعشرات الاختناقات جراء العاصفة الترابية وصحة كوردستان توجه نداءً

شفق نيوز/ توفي أربعة أشخاص وأصيب العشرات بحالات اختناق يوم الخميس، جراء موجة الغبار الشديدة التي اجتاحت عدة مدن.

العاصفة الترابية التي تسارعت حدّتها مساء الخميس، تسببت بانعدام الرؤية بعدد من المناطق، وتعطيل حركة الملاحة الجوية في مطاري أربيل والسليمانية.

وقالت مصادر طبية لوكالة شفق نيوز، إن مستشفى طوز خورماتو العام في محافظة صلاح الدين سجل وفاة أربعة أشخاص وإصابة نحو ثلاثين شخصاً بحالات اختناق جراء العاصفة الترابية.

وفي كركوك سجلت مستشفيات المحافظة إصابة أكثر من 80 شخصاً بحالات اختناق.

وفي إقليم كوردستان سجلت المستشفيات إصابة العشرات كذلك بحالات اختناق، الأمر الذي دفع بصحة الإقليم إلى دعوة المواطنين لتجنب الخروج من المنزل وارتداء الكمامات وخاصة المصابين بالربو وحساسية الجهاز التنفسي وأمراض القلب.

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