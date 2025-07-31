خمس مناطق عراقية بين الأعلى حرارة عالميًا خلال اخر 24 ساعة

شفق نيوز - بغداد

سجّلت خمس مدن عراقية ضمن قائمة أعلى 15 منطقة حرارة في العالم خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق بيانات الأرصاد العالمية الصادرة صباح اليوم الخميس، 31 تموز/يوليو الجاري 2025.

وتصدّرت الحميدية في إيران القائمة بدرجة حرارة بلغت 51.0 مئوية، تلتها مطار البصرة الدولي في العراق في المركز الثاني بـ50.8 مئوية، ثم عبادان الإيرانية ثالثًا بـ50.4 مئوية.

فيما جاء مطار الكويت الدولي في الكويت رابعًا بـ50.1 مئوية، تلتها الأهواز في إيران خامسًا بـ49.8 مئوية، ثم الفاو في العراق سادسًا بنفس الدرجة 49.8 مئوية.

وجاءت السويق في سلطنة عُمان سابعًا بدرجة حرارة 49.6 مئوية، تلتها العمارة في العراق ثامنًا بـ49.5 مئوية، ثم الناصرية في العراق تاسعًا بنفس الدرجة 49.5 مئوية.

أما المركز العاشر فكان من نصيب جامعة قطر بدرجة حرارة بلغت 49.4 مئوية، تلتها الأحساء في السعودية بالمركز 11 بنفس الدرجة 49.4 مئوية، ثم البصرة – الحسين في العراق بالمركز 12 بـ49.3 مئوية.

وجاءت خابورة في سلطنة عُمان في المركز الثالث عشر بـ49.2 مئوية، تلتها فهود في سلطنة عُمان في المركز الرابع عشر بـ49.2 مئوية، وأخيرًا صافي آباد في إيران بالمركز الخامس عشر بـ49.1 مئوية.