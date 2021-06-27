خمس مناطق بالعراق ضمن اعلى درجات الحرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة

شفق نيوز/ سجلت خمس مناطق في محافظتي البصرة وميسان في العراق ، ضمن المناطق الاعلى بدرجات الحرارة في العالم خلال الساعات الـ24 الماضية، ضمن جدول يضم 15 مدينة لدول العالم.

ونشرت محطة "بلاسيرفيلي" في كاليفورنيا الأمريكية، جدولا بأعلى درجات الحرارة في العالم خلال الـ24 الساعة الماضية حيث بيّن الجدول ان منطقة الجهراء الكويتية سجلت اعلى درجة حرارة بالعالم وبواقع 50.2 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثانية منطقة النويصب في الكويت ايضا وبواقع 50 درجة مئوية، تليها منطقة مطربة في دولة الكويت وبواقع 49.4 درجة مئوية، ومن ثم جاء مطار البصرة الدولي في العراق رابعا وبواقع 49.3درجة مئوية .

وبين الجدول ايضا ان منطقة العمارة مركز محافظة ميسان في العراق جاءت خامسا حيث سجلت درجة حرارة 49.2 درجة مئوية، وجاءت منطقة بصرة الحسين في البصرة بالمرتبة 11 وبدرجة حرارة بلغت 48.6 درجة مئوية، ثم جاءت منطقة علي الغربي في محافظة ميسان بالمرتبة 13 وبدرجة حرارة بلغت 48.4 درجة وبالمرتبة 15 جاءت منطقة الفاو في محافظة البصرة وبدرجة حرارة 48.4 ايضا.

ادناه الجدول باعلى درجات الحرارة بالعالم