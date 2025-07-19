خمس مدن عراقية ضمن الأعلى حرارة في العالم خلال 24 ساعة

شفق نيوز– بغداد

سجلت خمس مناطق عراقية، اليوم السبت، مراتب متقدمة في قائمة المناطق الأعلى بدرجات الحرارة على مستوى العالم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب بيانات نشرها موقع "بلاسيرفيل" الأميركي المختص بالأرصاد الجوية.

وأوضح جدول نشرته المحطة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن منطقة "صافي إياد" في إيران احتلت المرتبة الأولى عالمياً بدرجة حرارة بلغت 49.6 مئوية، تلتها "مطار البصرة الدولي" في العراق بالمرتبة الثانية بدرجة 48.9 مئوية، ثم "عبادان" الإيرانية ثالثاً بـ48.8 مئوية، و"مطار الكويت الدولي" رابعاً بـ48.7 مئوية، و"العميدية" في إيران خامساً بـ48.6 مئوية.

وجاءت مدينة "العمارة" في العراق سادساً بدرجة حرارة 48.4 مئوية، تليها منطقة "حي الحسين" في البصرة، سابعاً بـ48.3 مئوية، ثم "الأهواز" في إيران ثامناً بـ48.2 مئوية، و"الأحساء" في السعودية تاسعاً بـ48.1 مئوية، تليها منطقة "الفاو" في العراق عاشراً بنفس الدرجة.

كما جاءت "السنينة" في سلطنة عُمان في المرتبة 11 بـ47.6 مئوية، ثم مدينة "الناصرية" في العراق في المرتبة 12 بـ47.3 مئوية، تليها "مسجد سليمان" في إيران بـ47.3 مئوية، و"عين صالح" في الجزائر بـ47 مئوية، وأخيراً "مطار العين الدولي" في الإمارات بـ46.7 مئوية.

وأعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية العراقية، اليوم السبت، أن البلاد ستشهد هذا الأسبوع طقساً شديد الحرارة، مع تسجيل درجات حرارة في الأربعينيات.