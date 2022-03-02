خمس محافظات واقليم كوردستان على موعد مع عاصفة ترابية هذه تفاصيلها وتوقيتها

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان العراق، أن عاصفة ترابية ستضرب مناطق متفرقة في الاقليم يوم غد الخميس، مبينة أن العاصفة ستبلغ ذروتها مساء حينما تظهر اثارها بشكل اكبر.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن يوم غد الخميس ونتيجة لتأثيرات منخفض جوي قادم من شبه الجزيرة العربية، هناك احتمال باثارة عاصفة ترابية وتصاعد سرعة الرياح خصوصا بعد ظهر الخميس حيث تظهر اثارها بشكل اكبر، موضحاً أن تأثيرات موجة الغبار ستكون اكبر في مناطق جنوب اقليم كوردستان.

وفيما يتعلق باحتمال تساقط الامطار اشار بيان المديرية الى انه مع تساقط زخات المطر في المناطق المختلفة هناك احتمال بحدوث زوابع رعدية أيضاً.

من جانبه أعلن الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، تعرض البلاد إلى أجواء غير مستقرة وخاصة في المناطق الجنوبية، موضحاً لوكالة شفق نيوز، أن "التوقعات تشير إلى تعرض البلاد يوم غد الخميس إلى أجواء غير مستقرة مصحوبة بهطول امطار رعدية عصر ومساء يوم غد خصوصاً المناطق الجنوبية واجزاء متفرقة من شمال البلاد وشرق المنطقة الوسطى".

وحذر الزيادي، من "اشتداد الرياح حيث ستكون جنوبية شرقية تتجاوز سرعتها 60 كم في الساعة بمناطق بدرة وجصان وشرق واسط واغلب مناطق شرق ديالى، كذلك المناطق الغربية في الرطبة تؤدي إلى إثارة غبار وعواصف ترابية وانعدام الرؤية الأفقية إلى اقل من كم واحد ونشاط واضح للرياح".

وأضاف، أن "التوقعات تشير لبلوغ درجات الحرارة إرتفاعاً ملحوظا الخميس، فيما تعود لتهبط بانخفاض كبير وتراجع بنحو عشر درجات مئوية يوم الجمعة، في اغلب المدن بسبب عبور كتلة هوائية باردة تلطف الأجواء الجمعة".

على الصعيد ذاته، قال الراصد الجوي راصد عطيه، إن مناطق واسعة من مدن جنوب ووسط العراق، إضافة الى نينوى وكركوك، ستتعرض لنشاط عالي للرياح الجنوبية الشرقية المثيرة للغبار والذي يقلل من مدى الرؤية الافقية.

وتوقع عطيه، عبر منشور له على موقع فيسبوك، أن تصل سرعة هبات الرياح الى 75 كم/س، والمناطق التي ستتعرض الى النشاط الاكبر هي العاصمة بغداد وواسط وديالى وصلاح الدين ونينوى وكركوك.