خمس إصابات بحادث سير مروّع على طريق تكريت – سامراء

شفق نيوز/ أفاد مصدر في مديرية مرور صلاح الدين، يوم الخميس، بإصابة خمسة أشخاص بينهم حالة حرجة إثر وقوع حادث سير مروّع على طريق تكريت – سامراء.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة وفقدان السيطرة على المركبة، ما أدى إلى اصطدامها بإحدى العوارض الجانبية للطريق.

وأشار إلى أن فرق الإسعاف هرعت إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وقامت بنقل المصابين إلى مستشفى تكريت العام لتلقي العلاج.

وأضاف المصدر، أن السلطات المختصة فتحت تحقيقاً لتحديد ملابسات الحادث، داعيًا السائقين إلى توخي الحذر والالتزام بالسرعات القانونية، لا سيما على الطرق السريعة.