خمسة ملايين شخص شاركوا بزيارة الإمام العسكري في سامراء

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات سامراء للجيش العراقي، يوم الخميس، أن خمسة ملايين زائر شاركوا في إحياء زيارة الإمام الحسن العسكري في سامراء، مؤكدة نجاح الخطة الأمنية الخاصة بهذه المناسبة.

وقال قائد عمليات سامراء للجيش، اللواء الركن علي المالكي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الناطق باسم سرايا السلام، مرتضى البهادلي، وعدداً من القيادات الامنية الرفيعة، ان عدد الزائرين بلغ خمسة ملايين زائراً، أدوا مراسم إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري.

وبين أن اكثر من 1000 موكب قدموا الخدمات للزوار، بالإضافة الى دخول اكثر من 2500 عجلة الى داخل سامراء، مشيراً الى نجاح الخطة الامنية والخدمية والتي اشرفت على تنفيذها القوات الامنية وبمساندة سرايا السلام.

بدوره اكد الناطق باسم سرايا السلام، مرتضى البهادلي، نجاح الخطة الامنية بمشاركة ألوية سرايا السلام والقوات الخاصة واختصاصات القاطع كافة، مشيراً الى عدم حدوث اي خرقٍ امني طيلة أيام الزيارة.