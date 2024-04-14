خمسة أحزاب تتصارع على منصب قائممقام سنجار

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع في سنجار، يوم الأحد، عن تنافس بين خمسة أحزاب لشغل منصب قائممقام القضاء، فيما رجح عضو مجلس محافظة نينوى احتمالية تمديد فترة التقديم لشغل المنصب.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز إن "خمسة أحزاب ايزيدية تتصارع فيما بينها من أجل شغل منصب قائممقام سنجار" مبيناً أن الأحزاب هي "التقدم الايزيدي" و"الحرية والديمقراطية الايزيدي" و"الايزيدي الديمقراطي" و"الحركة الايزيدية من اجل الاصلاح والتقدم" و"الاتحاد الوطني الكوردستاني".

وأوضح المصدر أن "كل حزب تقدم باسم ومن المتوقع أن تحسم بالتسوية في مجلس محافظة نينوى لان هناك إصرار من قبل الأحزاب لشغل المنصب كل لصالحه".

وتابع المصدر أن "الإطار التنسيقي في المجلس سيلعب دوراً كبيرا في اختيار القائممقام ومن المتوقع أن تذهب لصالح الاتحاد الوطني".

واستدرك المصدر أن "تنسيقية سنجار للمكونات والقوى الوطنية في سنجار لديها رأي آخر في هذه الخيارات أيضا ولكن في المحصلة لم يحسم المنصب حتى الان وقد تذهب الأحزاب لمرشح توافقي".

من جانبه كشف عضو مجلس نينوى عن كوتا الايزيدية عيدان شيفان، عن احتمالية تمديد فترة تقديم طلبات المرشحين.

وقال شيفان وهو عضو لجنة استقبال طلبات المرشحين إن "المجلس قد يذهب لتمديد فترة تقديم طلبات المرشحين لشغل منصب قائممقام قضاء سنجار بسبب عطلة العيد التي رافقت الفترة الاولى التي اعلن عنها مجلس محافظة نينوى والتي حدد في رمضان فترة 15 يوماً في حينها".

وفي إجابة مقتضبة لعضو المجلس عن ابرز المرشحين اكتفى بالقول ان "المنصب لم يحسم حتى الآن".