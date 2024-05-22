خمسة حرائق تطال مزارع القمح بفعل الصواعق الرعدية في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر بمديرية الدفاع المدني في كركوك، يوم الاربعاء، ان خمسة حرائق سجلت في مزارع القمح بسبب الصواعق الرعدية جنوب غربي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، إن" خمسة حرائق وقعت في قرى ريف كركوك وجميعها بسبب الصواعق مما تسبب في نشوب حرائق في مزارع القمح في أقضية الدبس والحويجة (55 كم جنوب غربي كركوك".

وأضاف المصدر أن "حريقا اندلع في قرية (خرابة روت) بقضاء الدبس وسببه صاعقة، وأربعة حرائق أخرى نشبت في قرى (الحلاوة، والمدينة، وهور السفن، وشملان) بقضاء الحويجة جنوب غربي كركوك".

وأشار المصدر إلى أن "فرق الدفاع المدني تدخلت وتمكنت من السيطرة على الحرائق، ومنعت امتداده الى مساحات واسعة وسجلنا الأضرار التي وقعت حسب حجم الأراضي العائدة لأصحابها".

يذكر ان موسم الحصاد الحالي للحبوب في كركوك سجل ارتفاعا ملحوظا بالحرائق مقارنة بالسنوات السابقة حيث سجلت المحافظة مع بداية الموسم الحالي بحدود 15 حريقا ومعظمها بسبب الصواعق أو بفعل تماس كهربائي.