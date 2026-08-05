خمسة جرحى من عائلة واحدة بسقوط لعبة داخل متنزه شمال شرقي ديالى

شفق نيوز - ديالى

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بأن خمسة أشخاص جميعهم من عائلة واحدة أُصيبوا بجروح متفاوتة جراء سقوط إحدى الألعاب في متنزه بمدينة جلولاء شمال شرقي ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، وقد هرعت آليات الإسعاف بنقل المصابين لأقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم في حين فتحت القوات الأمنية تحقيقا بالحادث للكشف عن ملابساته والمقصرين بوقوعه.