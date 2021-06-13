إخماد 3 حرائق التهمت نيرانها 9 منازل سكنية جنوبي العراق .. صور

شفق نيوز / أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الأحد، إخماد ثلاثة حرائق منفصلة، التهمت نيرانها 9 منازل سكنية وعدد من السيارات في محافظة البصرة جنوبي العراق.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فرق الدفاع المدني، أخمدت حادث حريق إندلع بأربعة منازل سكنية، وثلاث سيارات، في حي البتول بقضاء شط العرب، ومنع توسعها وانتشارها إلى منازل مجاورة أخرى".

وأضافت أن "فرقها في مركز المنطقة الحرة، أخمدت أيضا حادث حريق اندلع بأربعة منازل سكنية، في خور الزبير (دور الحديد والصلب)، بإسناد من فرق إطفاء (شركة الحديد والصلب) و(شركة الأسمدة) وأسهمت في منع توسع النيران وانتشارها إلى المنازل المجاورة".

ووفق بيان المديرية، فإن "فرقها في مركز القرنة، أخمدت أيضاً حادث حريق ثالث، اندلع بغرفة داخل منزل سكني في منطقة حي العسكري، بوقت قياسي، منع انتشار النيران في باقي أنحاء المنزل، .

ولم تسفر تلك الحوادث، عن وقوع أي أضرار بشرية، وفقا لمديرية الدفاع المدني، التي أشارت إلى أن "أسبابها لم تحدد بعد من قبل خبير الأدلة الجنائية".