إخماد حريق "هائل" في مجمع تجاري وسط كربلاء.. صور

شفق نيوز/ أفاد الدفاع المدني السبت بتمكن فرقها من السيطرة واخماد حادث حريق كبير اندلاع داخل مجمع تجاري لبيع الزيوت والادوات الاحتياطية للسيارات في مركز محافظة كربلاء.

وقال الدفاع في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن فرقها "طوقت وعزلت مكان الحادث وأبعدت خطر النيران عن المجمعات المجاورة لتنفذ بعدها عمليات الاقتحام المباشر وسط المجمعات المحترقة بهدف تسريع السيطرة واخماد الحريق رغم صعوبة اطفاء المواد المحترقة المكونة من زيوت ومواد البلاستيكية ومطاطية والتي ينتج عن احتراقها نواتج حريق كثيفة من الدخان والابخرة السامة والتي يصعب معه تنفيذ رجل الدفاع المدني الدخول لإخماد النيران رغم ارتدائهم لأجهزة التنفس ويعدم الرؤيا في محل الحادث".

وأضاف أن فرقها "بذلت جهود كبيرة حتى تمكنت من احتواء وانهاء الحادث واخماد النيران بوقت قياس دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".

وأشار إلى "فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لمعرفة اسباب اندلاع الحريق بادئ الامر".