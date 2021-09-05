إخماد حريق هائل اندلع داخل مخازن عملاقة "لبيبسي كولا" في واسط

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني يوم الأحد سيطرتها على حادث حريق هائل اندلع داخل أربعة مخازن عملاقة يعود احدها الى شركة بيبسي كولا ومخازن اخرى تحتوي على مواد انشائية واجهزة كهربائية وعطور اضافة إلى عجلات مدنية قريبة من موقع الحادث في محافظة واسط.

وشاركت 45 عجلة اطفاء بكامل معدتها وطواقمها التي عملت في أبعاد ألسنة النيران وخطرها عن الدور السكنية القريبة من المخازن المحترقة في منطقة الكوت الجديدة، وفقا لبيان المديرية.

وأشار البيان إلى أن فرق الدفاع المدني النيران طوقت وعزلت فاقتحمت فأخمدت بعد ان نفذت عمليات الاقتحام المباشر والدخول وسط المخازن التجارية المحترقة حتى طوقت ومنعت امتداد ألسنة النيران فسيطرت بشكل كامل على الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية.

و طلب الدفاع المدني فتح تحقيق بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل المخازن التجارية المحترقة .

و افاد مصدر في مديرية الدفاع المدني في وقت سابق من اليوم بأن حريقاً نشب في مخزن كبير للمشروبات الكحولية في مدينة كركوك مركز محافظة واسط.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مخزناً كبيراً للمشروبات الغازية يقع في الكوت وتحديداً قرب سيطرة بغداد إحترق في وقت متأخر من ليلة أمس السبت.

وأضاف المصدر أن فرق الدفاع المدني تكافح الحريق لإخماده.