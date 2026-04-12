إخماد حريق "هائل" التهم محال تجارية قرب مرقد "الكيلاني" وسط بغداد

تمكنت مديرية الدفاع المدني، صباح اليوم الأحد، من إخماد حريق كبير اندلع داخل محال تجارية لبيع العطور قرب مرقد الشيخ عبد القادر الكيلاني وسط العاصمة بغداد.

ونقل مراسل وكالة شفق نيوز، عن مصدر في المديرية، قوله إن: آليات فرق الإطفاء هرعت إلى محل الحادث فور تلقيها بلاغاً بنشوب الحريق، وقد نجحت في وقت قياسي في محاصرة النيران، والسيطرة عليها دون أن تتوسع إلى الأماكن المجاورة.

وأوضح المصدر أنه نظراً لطبيعة المواد الكيميائية (العطور) سريعة الاشتعال، فقد تضاعف حجم الخسائر المادية، مؤكداً عدم تسجيل إصابات بشرية، في حين باشرت الجهات المتخصصة بفتح تحقيق للكشف عن ملابسات الحادث.