إخماد حريق إندلع داخل مجمع سكني "تجاوز" في بابل

شفق نيوز / أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الجمعة، عن اخماد حريق إندلع داخل مجمع سكني "تجاوز" كان متخذ سابقا من قبل (الشركة الرومانية لصناعة الكرفانات) وسط محافظة بابل.

وقالت المديرية في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن فرقها تمكنت من السيطرة على حادث الحريق، بعد أن طوقت الموقع، وعزلت الدور السكنية المحرقة والمشيدة من الخشب وألواح (السندويج بنل) سريع الاشتعال، عن الدور السكنية المجاورة".

وأخمدت الفرق، الحريق دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية، مع تحجيم الأضرار المادية داخل المجمع السكني، وفقا لبيان صادر عن الدفاع المدني، وورد لوكالة شفق نيوز.

وطالب الدفاع المدني بـ"فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية، بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق في بادئ الأمر".