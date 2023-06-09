إخماد حريق مخزن ومعرض للسيراميك في كربلاء (صور+فيديو)

شفق نيوز / أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقي، يوم الجمعة، إخماد حريق اندلع في مخزن ومعرض للسيراميك في قضاء الهندية ضمن محافظة كربلاء (108 كم) جنوب غربي العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فرق الإطفاء وباشراف ميداني من قبل مدير دفاع مدني كربلاء، العميد عباس حمود مطرود، تمكنت من السيطرة وإخماد حادث الحريق، وقطع النيران على المخازن المجاورة والبساتين، دون تسجيل إصابات بشرية".

وبحسب مديرية دفاع مدني كربلاء، تم استدعاء خبير الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.