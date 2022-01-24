إخماد حريق مخزنين وإنقاذ ثالث في بغداد (صور)

شفق نيوز / أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الاثنين، إخماد حريق نشب في مخزنين تجاريين وإنقاذ ثالث من وصول النيران إليه في جانب الكرخ من العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فرقها سيطرت على حادث حريق اندلع داخل مخزنين تجاريين مشيدة من ألواح الچينكو مخالف لتعليمات السلامة الصادرة من المديرية، مخصص لخزن وتجارة أقمشة الستائر بمساحة 8 في 10 م2، إضافة إلى إنقاذ المخزن الثالث المجاور، قبل أن تصل إلية النيران، في في شارع دباش ضمن منطقة الحرية شمال غربي بغداد".

ووفقاً للبيان، زجت مديرية الدفاع المدني، بـ"جهد إضافي لفرق الإطفاء من المناطق المجاورة لموقع الحادث بهدف تعجيل السيطرة على امتداد النيران وإخماد الحادث وتقليل حجم الخسائر المادية لتنهي أعمالها دون تسجيل أي إصابات بشرية".

وعلى إثر ذلك، فتحت المديرية، تحقيقاً في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية، لتحديد أسباب اندلاع الحريق .